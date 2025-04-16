Hatay'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadurmuşlu Mahallesi'nde 14 Nisan'da aile üyelerince arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.S. (43), M.B.S. (18) ve U.O.S. (16) ile akrabaları H.T.S. (32) ve Ahmet Ç. (50) tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.T.S. ve Ahmet Ç. tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.T.S'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde ve araçlarda yaptıkları aramalarda, av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 8 boş kovan ve 6 av tüfeği kovanı ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda yakalanan M.S, M.B.S ve U.O.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.