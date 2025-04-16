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        Hatay'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:42
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        Hatay'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Karadurmuşlu Mahallesi'nde 14 Nisan'da aile üyelerince arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.S. (43), M.B.S. (18) ve U.O.S. (16) ile akrabaları H.T.S. (32) ve Ahmet Ç. (50) tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.T.S. ve Ahmet Ç. tabancayla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.T.S'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinde ve araçlarda yaptıkları aramalarda, av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 8 boş kovan ve 6 av tüfeği kovanı ele geçirildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmalarda yakalanan M.S, M.B.S ve U.O.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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