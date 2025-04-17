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        Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankerinin otomobile ve üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 03:13 Güncelleme: 17.04.2025 - 03:13
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        Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankerinin otomobile ve üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı 31 ALC 899 plakalı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tankerde sıkışan sürücü ve beraberindeki Hüseyin K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Haci A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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