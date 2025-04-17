Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı 31 ALC 899 plakalı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi.

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