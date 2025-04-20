Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi

Programa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bazı siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Paskalya Bayramı'nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

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