Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda kişi katıldı.
Kilise Papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi.
Ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaşırken, ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.
Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Paskalya Bayramı'nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.
Programa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bazı siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.
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