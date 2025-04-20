Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 06:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 06:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda kişi katıldı.

        Kilise Papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi.

        Ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaşırken, ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

        Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Paskalya Bayramı'nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

        Programa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bazı siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı