Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen sportif yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen sportif yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen törende, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, tüm çocukların bayramını kutladı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de çocukların bayram sevincine ortak olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme

        Benzer Haberler

        Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı