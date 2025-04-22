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        Hatay'da kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:37
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        Hatay'da kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.Y. (28) idaresindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçurumdan devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposuna ait güvenlik kulübesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü H.Y. ile su deposundaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı.

        Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Çakrak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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