Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konteyner kentte kutlandı

Müzikler eşliğinde eğlenen çocuklar boyama etkinliği de yaptı.

İskenderun Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki konteyner kentte çocuklar için dans gösterisi düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteynerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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