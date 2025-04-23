Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konteyner kentte kutlandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteynerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konteyner kentte kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteynerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İskenderun Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki konteyner kentte çocuklar için dans gösterisi düzenlendi.

        Müzikler eşliğinde eğlenen çocuklar boyama etkinliği de yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Hatay'da çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
        Hatay'da çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2...
        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2...
        GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun uçuruma devrildiği kazanın güvenlik kamerası...
        GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun uçuruma devrildiği kazanın güvenlik kamerası...
        Hatay'da inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Hatay'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında