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        Hatay'da ağaçta asılı kalan leylek kurtarıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde ağaçta asılı kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:59 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:04
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        Hatay'da ağaçta asılı kalan leylek kurtarıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde ağaçta asılı kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sarımazı Mahallesi'nde, ayağına ip takılan leyleğin çam ağacında asılı kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Merdiven yardımıyla leyleğe ulaşarak bulunduğu yerden kurtaran itfaiye ekipleri, daha sonra leyleğin ayağına dolanan ipi keserek çıkardı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, kurtarılan leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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