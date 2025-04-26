Hatay'da ağaçta asılı kalan leylek kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde ağaçta asılı kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde ağaçta asılı kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarımazı Mahallesi'nde, ayağına ip takılan leyleğin çam ağacında asılı kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Merdiven yardımıyla leyleğe ulaşarak bulunduğu yerden kurtaran itfaiye ekipleri, daha sonra leyleğin ayağına dolanan ipi keserek çıkardı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, kurtarılan leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceğini söyledi.
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