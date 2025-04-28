Hatay'da 20 kök kenevir ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 20 kök kenevir ve 26 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 20 kök kenevir ve 26 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste 20 kök kenevir ile 26 gram esrar bulan ekipler, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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