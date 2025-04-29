Arsuz'da çocuklar için etkinlik düzenlendi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Hatay’ın Arsuz ilçesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Helvalı İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar sanatsal atölye çalışmalarına katıldı.
Çocuklar yüz boyamanın yanı sıra gönüllülerle çeşitli oyunlar da oynadı.
Sanal gerçeklik gözlükleriyle farklı dünyaları keşfetme fırsatı bulan çocuklar, temel robotik kodlama çalışmaları da gerçekleştirdi.
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