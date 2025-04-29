Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye çıkardı
Hatay'ın Erzin ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.
Mahmutlu Mahallesi'nde bir köpeğin düştüğü kuyuda mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almadığı görülen köpeğe su ve yiyecek verildi.
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