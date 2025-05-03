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        Samandağ'da kadın emeği pazarı açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadın emeği pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:08
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        Samandağ'da kadın emeği pazarı açıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadın emeği pazarı açıldı.

        Samandağ Kadın Dayanışma Derneği ve Samandağ Belediyesi işbirliğince Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda, Hıdırellez kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında yöresel ürünlerin yer aldığı kadın emeği pazarının açılışı yapıldı.

        Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, etkinlikte yaptığı konuşmada, pazarın 4 gün açık olacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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