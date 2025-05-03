Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay etabı başladı

Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacak turnuvalarda etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.

Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya Hatay, Adana ve Mersin'den 14 takım katıldı.

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