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        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay etabı başladı

        Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:46
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        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay etabı başladı
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        Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay etabı başladı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya Hatay, Adana ve Mersin'den 14 takım katıldı.

        Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacak turnuvalarda etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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