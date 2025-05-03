Hatay'da iş makinesine molotofkokteyli atılmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı serbest bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen "3. Etap Şantiye Çalışması" sırasında dün toplanan 20 kişilik grup, ekiplere tepki göstermişti. Grupta yer alan ve jandarma personeli ve işçilerin bulunduğu iş makinesine molotofkokteyli Naim S'yi gözaltına almıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nazım S. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, Naim S. ise yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.

Hıdırbey Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen "3. Etap Şantiye Çalışması" sırasında dün ekiplerin çalışmasına tepki göstererek jandarma personeli ve işçilerin bulunduğu iş makinesine molotofkokteyli atan Naim S'nin ardından olayla ilgili kardeşi Nazım S. de gözaltına alındı.

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