Geleneksel Oyunlar Tırı Hatay'da öğrencilerle buluştu
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.
Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Ortaokuluna konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de öğrencilerle oyunlar oynadı.
Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın İskenderun ilçesinde afetzede çocuklarla bir araya gelecek.
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