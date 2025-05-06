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        Geleneksel Oyunlar Tırı Hatay'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:22
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        Geleneksel Oyunlar Tırı Hatay'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.

        Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Ortaokuluna konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de öğrencilerle oyunlar oynadı.

        Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın İskenderun ilçesinde afetzede çocuklarla bir araya gelecek.

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