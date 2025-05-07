Hatay'da depremzede çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de öğrencilerle oyunlar oynadı.

Pirireis Mahallesi'ndeki Millet Parkı'na konuşlandırılan tırda, afetten etkilenen çocuklar onikitaş, mas güreşi, mangala, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli zaman geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere yola çıkan tırın Hatay'daki ikinci durağı, İskenderun ilçesi oldu.

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