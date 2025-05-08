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        Hatay'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:47
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        Hatay'da balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen çocuk yaralandı.

        Denizciler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Y.A. (14), evin balkonundan düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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