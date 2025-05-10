Hatay'da sentetik uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde üst aramalarında 61,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde üst aramalarında 61,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri H.B. ve M.A.B'yı durdurdu.
Üst aramalarında 61,35 sentetik uyuşturucu ele geçiren şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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