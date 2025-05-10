Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Arsuz'da 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsuz'da 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında Karaağaç Mahallesi'ndeki iki okulu ziyaret etti.

        Ekipler, bir araya geldikleri 380 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verdi, "trafik dedektifi" kartı dağıttı.

        Öğrencilere polis araçlarını tanıtan ekipler, soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri

        Benzer Haberler

        3 aydır kayıp köpeği Çilek'i ağaca bağlı halde buldu
        3 aydır kayıp köpeği Çilek'i ağaca bağlı halde buldu
        Hatay'da sentetik uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da sentetik uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        İskenderun'da SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı
        İskenderun'da SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı
        Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı
        Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı
        İskenderun'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        İskenderun'da huzur ve güven uygulaması yapıldı