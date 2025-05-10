Arsuz'da 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında Karaağaç Mahallesi'ndeki iki okulu ziyaret etti.
Ekipler, bir araya geldikleri 380 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verdi, "trafik dedektifi" kartı dağıttı.
Öğrencilere polis araçlarını tanıtan ekipler, soruları yanıtladı.
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