Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler kontrol edildi.
Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.
Denetimlerde, eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplam 50 bin 955 lira ceza uygulandı.
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