Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler kontrol edildi.

        Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

        Denetimlerde, eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplam 50 bin 955 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Yazar Hayati İnanç, Hatay'da söyleşiye katıldı
        Yazar Hayati İnanç, Hatay'da söyleşiye katıldı
        Hatay'da depremde yıkılan Ilgım Apartmanı ile ilgili 4 sanığın yargılanması...
        Hatay'da depremde yıkılan Ilgım Apartmanı ile ilgili 4 sanığın yargılanması...
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi
        "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi
        Hatay'da park halinde otomobil ve motosiklet yandı
        Hatay'da park halinde otomobil ve motosiklet yandı
        Hatayspor, Adana Demirspor mesaisini sürdürdü
        Hatayspor, Adana Demirspor mesaisini sürdürdü