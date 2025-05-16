Belen'de kitap şenliği düzenlendi

Şenlik kapsamında iki okulda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Kaymakamlık ve Belen Belediyesince organize edilen şenlik kapsamında İssume İlkokulu ve Belen Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi.

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