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        Belen'de kitap şenliği düzenlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde "Rüzgar Gülü Kitap Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:00
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        Belen'de kitap şenliği düzenlendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde "Rüzgar Gülü Kitap Şenliği" düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Belen Belediyesince organize edilen şenlik kapsamında İssume İlkokulu ve Belen Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi.

        Şenlik kapsamında iki okulda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

        Daha sonra kurulan stantlarda öğrenciler kitapları inceledi, beğendikleri kitapları satın aldı.

        Gün boyunca süren atölye çalışmaları ve kitap okuma etkinliklerinde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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