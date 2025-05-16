Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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