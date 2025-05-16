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        Hatay'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:17
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        Hatay'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 7 araçta inceleme yaptı.

        Çalışmada 37 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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