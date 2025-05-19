Defne'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Defne ilçesinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Hatay Şubesince Orhanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 100 kişi kan bağışında bulundu.
Etkinliğe katılan Türk Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, kan bağışlayan vatandaşlara teşekkür etti.
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