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        Hatay'da "İkinci Bahar" tiyatro oyunu sahnelendi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:39
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        Hatay'da "İkinci Bahar" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında yetişkinlere yönelik hazırlanan tiyatro oyunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelendi.

        Hatay Büyükşehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz sahnelenen oyunu, çok sayıda sanatsever izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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