Hatay'da "İkinci Bahar" tiyatro oyunu sahnelendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında yetişkinlere yönelik hazırlanan tiyatro oyunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelendi.
Hatay Büyükşehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz sahnelenen oyunu, çok sayıda sanatsever izledi.
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