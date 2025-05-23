Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırıkhan'da sahne aldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarkıcı Ekin Uzunlar, konser verdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarkıcı Ekin Uzunlar, konser verdi.
Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Kırıkhan Prefabrik Çarşı Alanı'nda gerçekleşen konserde Ekin Uzunlar, müzikseverlerle buluştu.
Ücretsiz düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirdi.
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