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        Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırıkhan'da sahne aldı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarkıcı Ekin Uzunlar, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:04
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        Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırıkhan'da sahne aldı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarkıcı Ekin Uzunlar, konser verdi.

        Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Kırıkhan Prefabrik Çarşı Alanı'nda gerçekleşen konserde Ekin Uzunlar, müzikseverlerle buluştu.

        Ücretsiz düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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