Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.K. idaresindeki 31 APS 85 plakalı hafif ticari araç, Issume Mahallesi'nde İ.Y. idaresindeki 48 V 2233 plakalı otomobil, T.G. yönetimindeki 07 AIJ 799 plakalı otomobil ve S.A. yönetimindeki 31 AJU 976 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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