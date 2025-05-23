Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 31 APS 85 plakalı hafif ticari araç, Issume Mahallesi'nde İ.Y. idaresindeki 48 V 2233 plakalı otomobil, T.G. yönetimindeki 07 AIJ 799 plakalı otomobil ve S.A. yönetimindeki 31 AJU 976 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 48 V 2233 plakalı otomobilde bulunan H.A, Z.A. ve M.A. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!

        Benzer Haberler

        Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret
        Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret
        Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu
        Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu
        Hatay'da öğrencilere arkeolojik eserlerin restorasyon süreci anlatıldı
        Hatay'da öğrencilere arkeolojik eserlerin restorasyon süreci anlatıldı
        Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırıkhan'da sahne aldı
        Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırıkhan'da sahne aldı
        Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu
        Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı