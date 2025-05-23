Hatay'ın 10 lezzeti coğrafi işaret olarak tescil edildi

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden aşur yemeği, bakla ezmesi, peynirli irmik helvası, tuzlu yoğurt çorbası, yaprak sarması, taş kadayıf, bahtenis dolması, fellah köftesi, pirzolalı yaprak sarma ve ekşi aşı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen 10 ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın 600'den fazla yemek çeşidine sahip olduğunu söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Masatlı, 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısını bugün itibarıyla 50'ye çıkardıklarını ifade etti.

Masatlı, 80 ürünü daha coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Gelecek yılın başına kadar bu çalışmaların sonuçlanmasını beklediklerini belirten Masatlı, şunları söyledi:

"130'a yakın ürünümüzün coğrafi işaretini almış olacağız. Coğrafi işareti biz bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahrecini, menşeini, ancak bu şekilde algılayabiliriz, anlayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Tabii bu süreç içinde kültürümüzün, turizmimizin kültürel varlıklarımızın tekrar ortaya çıkarılması noktasında da çalışmaya devam ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'ın gastronomisini tanıtmak ve ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret tescil belgesi verilen 10 ürün ikram edildi.