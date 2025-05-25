Antakya'da ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği düzenlendi

Usta öğretici Deniz Akdoğan, ana sınıfı öğrencilerini mutlu etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.