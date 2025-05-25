Antakya'da ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.
Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticileri ve kursiyerleri, Ekinci Atatürk Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.
Etkinlikte katılımcılar, saçlarını şekillendirdikleri çocukların yüzlerini boyadı.
Usta öğretici Deniz Akdoğan, ana sınıfı öğrencilerini mutlu etmek için bir araya geldiklerini söyledi.
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