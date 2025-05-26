Hatay'da gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekbele Mahallesi'nde silah ve bıçak kullanılarak araca bindirilen bir kişinin darbedilip para ve cep telefonunun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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