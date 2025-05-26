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        Hatay'da gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:21
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        Hatay'da gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekbele Mahallesi'nde silah ve bıçak kullanılarak araca bindirilen bir kişinin darbedilip para ve cep telefonunun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adresleri belirlenen şüpheliler S.E, M.Y, G.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

        Aramalarda, ruhsatsız tabancayla mağdurun gasp ve darbedildiği görüntülerin yer aldığı belirlenen 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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