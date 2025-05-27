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        Samandağ'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:40
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        Samandağ'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenledi.

        Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Taze yaptı.

        Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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