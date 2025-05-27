Samandağ'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Taze yaptı.

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