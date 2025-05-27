Hatay'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Deniz Mahallesi'nde İ.K. idaresindeki 63 K 6501 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Meltem Biçer'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.