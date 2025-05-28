Kırıkhan'da saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alsancak Mahallesi'nde, sürücünün ismine henüz ulaşılamayan saman yüklü tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.
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