Hatay'da Serinyol-Madenli kara yolu buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Serinyol-Madenli kara yolunun buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.



Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Serinyol–Madenli yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur."

