Hatay'da Serinyol-Madenli kara yolu buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Serinyol-Madenli kara yolunun buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Serinyol–Madenli yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur."
