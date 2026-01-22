Altınözü ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. U.Y'nin kullandığı 31 HU 472 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Dokozdal-Hanyolu mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.