Hatay'da deprem tatbikatı yapıldı

Tatbikatta senaryo gereği depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye farklı kurum ve kuruluşlardan 142 personel ile 8 araç sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan afetzedeler, tedavileri için UMKE'nin kurduğu sahra çadır hastanesine götürüldü.

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