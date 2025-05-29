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        Hatay'da sağlıksız koşullarda taşınan 34 kilogram et ele geçirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uygun koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:05
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        Hatay'da sağlıksız koşullarda taşınan 34 kilogram et ele geçirildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uygun koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, kaynağı belli olmayan, mühürsüz, faturasız, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, 34 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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