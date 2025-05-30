Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami, hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Keskincik Mahallesi Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde il genelindeki 1107 camiden 384'ünün hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Hasar gören dini yapıların ayağa kaldırılması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Masatlı, "Bugün vatandaşlarımızın ibadetine açtığımız 100. camiyi hizmete sunuyoruz. Ayrıca 55 caminin inşaatı da devam ediyor. Bunları da en kısa sürede tamamlayarak ibadete açacağız." dedi.

Masatlı, camilerin yapımında destekte bulunanlara teşekkür etti.