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        Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:46
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        Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Ballıöz Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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