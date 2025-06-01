Hatay'da Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Hatay'da Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

Yurt genelinde düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun Hatay etabı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde başladı.

Etkinlikte amatör ve profesyonel bisikletliler pedal çevirdi.

Tur, başlangıç noktasında son buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de organizasyonda trafik güvenliğini sağlamak için katılımcılara eşlik etti.

Yeşilay Hatay Şubesi personeli Recep Bulut, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bulut, "Aslında sağlıklı yaşama yönlendirme, bir farkındalık ve öneri amacıyla bu turlar düzenleniyor. Biz de bu sene turumuzu gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.