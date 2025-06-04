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        Hatay'da trafik ekipleri otogarda denetim yaptı

        Hatay'da polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:38
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        Hatay'da trafik ekipleri otogarda denetim yaptı
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        Hatay'da polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram dolayısıyla hareketlilik arttığı otobüs terminalinde araçları kontrol etti.

        Otobüs şoförlerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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