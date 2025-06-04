Hatay'da trafik ekipleri otogarda denetim yaptı
Hatay'da polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.
Hatay'da polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram dolayısıyla hareketlilik arttığı otobüs terminalinde araçları kontrol etti.
Otobüs şoförlerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.
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