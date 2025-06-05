Hatay'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ASN 854 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye götürüldü.
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