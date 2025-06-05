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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:47
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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ASN 854 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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