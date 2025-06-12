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        Vali Masatlı, yapımı devam eden köy evlerini inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:44
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        Vali Masatlı, yapımı devam eden köy evlerini inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde incelemede bulundu.

        Vali Masatlı, Beşaslan Mahallesi'nde yapımı süren 41 köy tipi afet konutunu inceleyerek, evlerin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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