Vali Masatlı, yapımı devam eden köy evlerini inceledi

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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