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        Vali Masatlı, yapımı süren sağlık merkezleri ile halk kütüphanesini inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile halk kütüphanesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:51
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        Vali Masatlı, yapımı süren sağlık merkezleri ile halk kütüphanesini inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile halk kütüphanesini inceledi.

        Masatlı, ilçede yapımı süren sağlık merkezleri ve halk kütüphanesi hakkında ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Masatlı, ilçenin sağlık ve eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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