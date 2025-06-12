Vali Masatlı, yapımı süren sağlık merkezleri ile halk kütüphanesini inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile halk kütüphanesini inceledi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile halk kütüphanesini inceledi.
Masatlı, ilçede yapımı süren sağlık merkezleri ve halk kütüphanesi hakkında ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Vali Masatlı, ilçenin sağlık ve eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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