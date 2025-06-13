Hatay'da huzur ve güven uygulamasında 4 kişi yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 619 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 321 araç kontrol edildi.
Denetimlerde eksiklikleri bulunan araç sürücülerine 130 bin 488 lira para cezası uygulandı, aranması bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.