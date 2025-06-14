Hatay'da bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini yaraladı

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmada H. İşçimen kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş etti.

Babatorun Mahallesi'nde H. İşçimen (49) ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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