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        Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı

        Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde 4 etap şeklinde gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:14
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        Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
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        Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde 4 etap şeklinde gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarına başlandı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kenti her yanıyla ve yönüyle ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

        Afet sonrası konutları, iş yerlerini, okulları, hastaneleri, tarihi yapıları, altyapıyı ve insanları en iyi şekilde yaşatacak her ne varsa topyekun ayağa kaldırdıklarını belirten Masatlı, "Eskisinden daha sağlam zeminlerde, güzel, güçlü ve estetik bir şehir inşa etmeliyiz. Kısacası Hatay'a, Hataylı hemşehrilerime yakışacak şekilde ayağa kalkıyoruz." dedi.

        Masatlı, Hatay'ın depremler öncesinde de ihtiyaç duyduğu mega projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Belen-Topboğazı otoyol tüneli ve Anadolu'nun en büyük atık su tünelinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Masatlı, havalimanındaki mevcut pistin onarıldığını, yeni pistin de inşa edildiğini ifade etti.

        - 4 etapta ıslah edilmesi planlanan nehirde çalışmalara başlandı

        Masatlı, bu bağlamda bugün de Hatay için sembol değerlerden olan Asi Nehri'ni ihya edecek bir projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti.

        Projenin önemine ve detaylarına ilişkin bilgi veren Masatlı, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de olmayıp, döküldüğü yer Türkiye'de olan tek nehir, Asi Nehri'dir. Tüm bu yönüyle Asi Nehri Hatay'ımız ve ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Kış ve ilkbahar aylarında meydana gelen yağışlardan oluşan taşkın ve seller evveliyatından beri Hatay'ımıza zarar vermektedir. Türkiye'deki uzunluğu 88 kilometre olan bu nehrimiz, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen kıyı heyelanlarından kaynaklı zarar görmüştür. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında da tüm bu taşkın risklerinin ortadan kalkması için bütünleşik bir yaklaşımla yani 500-1000 yılı da hedeflenerek, Asi Nehri'nin 4 etapta ıslah edilmesi planlanmış ve çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Bu doğrultuda da Asi Nehri'nde 8 bin 170 metre çift taraflı ıslah çalışması yapılarak, taşkın zararlarının önlenmesi ve kent merkezinin estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla start vermiş durumdayız. Bu proje kapsamında şehir merkezini kapsayan 8 bin 170 metrede ana kol ve yan kollarında, yaklaşık 350 bin metre fore kazıklarla ve 210 bin metre beton enjeksiyonla öncelikle güçlendirme yapacağız."

        Vali Masatlı, ana kol üzerine yapacakları, depremde hasar almış 4 köprüyle nehrin iki yakasındaki ulaşımın güvenli ve konforlu olmasının sağlanacağını da dile getirdi.

        Köprübaşı mevkisinde bulunan, Ata Köprüsü'nün de tarihi siluetine uygun hale getirileceğini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

        "Şu an itibarıyla 12 bin 320 metre taşkın koruma duvarları inşa edilecek ve olası bir debi yüksekliğinde de şehir merkezimize zarar gelmemesi sağlanacaktır. Tüm bu altyapı işleri bittiğinde, şehir merkezini kapsayan alanda yapılacak peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle de Hataylı hemşehrilerim için sosyalleşebilecekleri, nefes alabilecekleri sosyal alanların çalışmaları da Emlak Konut İdaremiz tarafından yapılmaya başlanmıştır."

        Bu projenin kente çok yakışacağını belirten Masatlı, Hatay'ı bir dünya şehri olarak her yanı, yönü ve unsuruyla ayağa kalkana kadar bir seferberlik ruhuyla çalışacaklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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