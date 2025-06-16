Hatay'da otomobilin çarptığı 2 motosikletteki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı 2 motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı 2 motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Tekebaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarında bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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