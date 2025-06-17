Hatay'da düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.

Öte yandan, 2 kuyumcuda 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje ele geçirildi.

U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. gözaltına alındı.