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        Hatay'da düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:27 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:32
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        Hatay'da düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.

        Öte yandan, 2 kuyumcuda 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje ele geçirildi.

        U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. gözaltına alındı.

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