Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 1200 öğrenciye tescilli kömbenin yapımı öğretildi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi tarafından başlatılan proje kapsamında iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzet kömbenin yapımı öğretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 1200 öğrenciye tescilli kömbenin yapımı öğretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi tarafından başlatılan proje kapsamında iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzet kömbenin yapımı öğretildi.

        Kömbe Atölyesi Projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde çeşitli okullardan gruplar halinde Hatay Gastronomi Evi'ne gelen öğrenciler, atölyede uzman şefler eşliğinde kömbe hazırladı.

        Son olarak Kuzeytepe Atatürk İlkokulu öğrencilerini ağırlayan atölyede iki ayda toplam 1200 öğrenciye tescilli lezzetin yapımı öğretildi.

        Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, AA muhabirine, yeni okul dönemine kadar projeye ara verdiklerini söyledi.

        Yeni okul dönemi kayıtlarına şimdiden başladıklarını anlatan Aslan, "Çok fazla talep var. Burada öğretmen, idareci ve öğrencilerin Hatay'ın kültürüne sahip çıkmaları bizler için mutluluk verici. Çünkü asıl sürdürülebilirlik nesilden nesile aktarmaktır. Bu kültürü burada küçük kuşaklara aktarabiliyorsak ne mutlu bizlere." diye konuştu.

        Aslan, kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması için verdiği destekten dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

        Kuzeytepe Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 8 yaşındaki Eslem Çiçek de kömbe yapmayı öğrendiği için mutlu olduğunu belirtti.

        Öğrencilerden Güney Ateş ise atölyede hem çok eğlendiklerini hem de kömbe yapımını öğrendiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı

        Benzer Haberler

        Yeşilay Hatay Şubesinden İl Müftüsü Mevlüt Topçu'ya ziyaret
        Yeşilay Hatay Şubesinden İl Müftüsü Mevlüt Topçu'ya ziyaret
        Hatay'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Otomobilin iki motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobilin iki motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
        Hatay'da düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı
        Hatay'da düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Evini sanat galerisine dönüştürdü
        Evini sanat galerisine dönüştürdü