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        Hatay'da başarılı depremzede sporcular ödüllendirildi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve çeşitli spor dallarında başarı elde eden sporculara hediye verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:13
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        Hatay'da başarılı depremzede sporcular ödüllendirildi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve çeşitli spor dallarında başarı elde eden sporculara hediye verdi.

        Masatlı, Antakya Gençlik Merkezi'nde başarılı sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi. Sporcularla bir süre sohbet eden Masatlı, uluslararası müsabakalarda başarı elde eden gençlere çeşitli hediyeler verdi.

        Vali Masatlı, depremler sonrası kentte yapılan çalışmalar ve spor yatırımlarıyla ilgili gençlere bilgi verdi.

        En büyük dayanaklarının gençlik olduğunu belirten Masatlı, "Bir milletin gençleri ne kadar iyi yetişirse, ne kadar ahlaklı ve çalışkan olursa o ölçüde bizim gelecekle ilgili endişelerimiz kalmaz ve geleceğe emin adımlarla yürümüş oluruz. Sizlerin sahip olduğu yetenek, göstermiş olduğunuz beceri her tür takdirin üzerindedir." dedi.

        Masatlı, başarılarından dolayı gençleri tebrik etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Masatlı, şunları kaydetti:

        "Sizler zor şartlarda büyük başarılar elde eden gençlerimizsiniz çünkü insan hayatı da bütün yarışmalar da ilk önce psikolojiyle başlar. Eğer psikolojiniz iyiyse kesinlikle 1-0 önde başlamışsınız demektir. Sizler bütün kayıplarınıza, fiziki olarak sıkıntılarınıza rağmen gittiniz müsabakaya çıkıp, başarılı olup, madalyaları kolunuza takıp buraya gelmiş gençlerimizsiniz, hepinizi yürekten tebrik ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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